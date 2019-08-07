Предсказано разрушение чернобыльского саркофага

Специалисты пришли к выводу, что существует высокая вероятность скорого разрушения саркофага «Укрытие», построенного над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС в 1986 году. В настоящее время конструкция держится только под собственной тяжестью, поэтому к 2023 году изоляционное сооружение должно быть разобрано. Об этом сообщает издание Science Alert.

Компания SSE Chernobyl NPP подписала контракт на 78 миллионов долларов на демонтаж «Укрытия». Строители должны будут укреплять сооружение по мере извлечения его частей с помощью роботизированных кранов. Фрагменты саркофага очистят и отправят на переработку или утилизацию. Удаление каждой части повысит риск обрушения, который может привести к выбросу большого количества радиоактивных веществ. Однако их попадание в атмосферу в любом случае предотвратит новый безопасный конфайнмент — арочное укрытие, установленное над разрушенным реактором в 2016 году.

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Как только саркофаг будет демонтирован, рабочие приступят к очистке опасных отходов, которые все еще остались в четвертом энергоблоке. Процесс будет включать в себя вакуумирование радиоактивных частиц и обезвреживание застывшего кориума — ядерной лавы, образовавшейся при расплавлении смеси песка, свинца и бора, сброшенной в горящий реактор во время усилий по ликвидации аварии.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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