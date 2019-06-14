Ученый рассказал о роботах в Чернобыле

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Бывший главный конструктор Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Евгений Юревич в интервью Forbes рассказал о роботах, разработанных советскими учеными для ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По словам Юревича, закупленные изначально немецкие роботы не выдержали излучения, поэтому ЦНИИ РТК получил задание разработать подходящую технику. Первую модель запустили в июне 1986: робот помог оценить уровень радиации и количество отходов в недоступных для людей местах.

Всего в течение двух месяцев было разработано, изготовлено и отправлено в район аварии 15 роботов. По мнению Юревича, подобное стало возможным только благодаря кооперации, которой способствовал государственный строй в СССР.

«В случае с Чернобылем не было никаких тендеров, конкурсов. Мы просто писали телеграмму на нужное нам предприятие — например, в Армению, — и через два дня нам присылали оттуда необходимую деталь или модуль. Сегодня это невозможно», — отметил ученый.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

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