Назван самый популярный оригинальный сериал на Netflix

Назван самый популярный оригинальный сериал на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает издание Variety.

В компании рассказали, что первый сезон «Ведьмака» станет самым просматриваемым в истории проекта: в течение четырех недель после премьеры шоу увидели 76 миллионов зрителей. При этом уточняется, что недавно Netflix изменил систему учета просмотров. В настоящее время пользователю достаточно посмотреть лишь две минуты серии, чтобы его просмотр был учтен. Раньше подписчик сервиса должен был увидеть не менее 70 процентов эпизода.

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Отмечается, что новая методология еще больше размывает понятие реальной аудитории того или иного сериала. Несмотря на это представители сервиса утверждают, что популярность «Ведьмака» можно подтвердить не только просмотрами, но и тем, что запуск шоу привел к росту продаж книг и игр об этом персонаже. Кроме того, в Netflix отметили, что сериал уже породил песню-мем «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду, в то время как западные критики назвали шоу «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов" при помощи сисек и крови».

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