Стриминговый сервис Netflix опубликовал списки самых популярных фильмов и сериалов года. Об этом сообщает портал Deadline.

Компания поделилась данными по нескольким странам, однако статистика по России не была опубликована. Так, в США в тройку лучших сериалов вошли «Очень странные дела», «Ведьмак» и «Академия "Амбрелла"». В десятку включили проекты «Мертв для меня», «Ты», «Когда они нас увидят», «Немыслимое», «Половое воспитание», «13 причин почему» и «Мой сын — супергерой».

Материалы по теме Что мы там не видели Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники

Среди картин американцы выбрали «Загадочное убийство». На втором месте оказалась лента «Шестеро вне закона», а на третьем — «Суперсемейка 2». На четвертом месте разместился «Ирландец», а на следующей позиции отмечен фильм «Тройная граница». Кроме того, в топ-10 вошли «Красивый, плохой, злой», «В погоне за Бонни и Клайдом», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против Интернета» и «Тайная одержимость» .

Французы чаще всего смотрели «Бумажный дом», «Ведьмака» и «Половое воспитание». Среди немцев популярностью пользовались аналогичные шоу.

В октябре Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Тогда отмечалось, что самым просматриваемым в истории сервиса оказался третий сезон шоу «Очень странные дела». В течение первых четырех недель после выхода его посмотрели порядка 64 миллионов пользователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!