Российских зрителей «Ведьмака» разозлили чернокожие эльф и дриада

Российские интернет-пользователи раскритиковали в Twitter сериал «Ведьмак» из-за расового разнообразия актерского состава. Многих зрителей разозлили, в частности, чернокожие эльфы и дриады.

Материалы по теме Безумное время Главные сериалы десятилетия: рейтинг телешоу, которые определили 2010-е

Поклонники творчества Анжея Сапковского, по серии книг которого был снят «Ведьмак», посчитали, что создатели телешоу «"изнасиловали" оригинальный сюжет польской фэнтези своей толерантностью», «нарушили всю геополитику мира и потеряли логику книги» из-за появления в кадре темнокожих актеров в роли эльфов и дриад. Ряд пользователей попытались объяснить невозможность появления темнокожих эльфов в мире северных земель «Ведьмака» «базовой эволюцией».

Фанаты сериала посчитали, что при наличии мифических существ, вроде кикимор, и магии в мире «Ведьмака» темный цвет кожи некоторых эльфов и других персонажей не должен смущать зрителей. Некоторые также напомнили, что сериал снят не для фанатов из Восточной Европы, а для англоязычной аудитории, не знакомой с книгой и серией видеоигр.

В то же время Сапковский в преддверии выхода «Ведьмака» утверждал, что приписываемое его фэнтезийному миру «славянство» — это миф. «Мои первые рассказы были написаны по канонам фэнтези, и я подразумеваю мировые каноны», — говорил он.

«Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря. Главную роль в нем исполнил Генри Кавилл.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



