«Ведьмака» назвали попыткой заменить «Игру престолов» при помощи «сисек и крови»

Кинокритик издания The Independent Ник Хилтон раскритиковал сериал «Ведьмак» от сервиса Netflix, назвав его «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов" при помощи сисек и крови». Премьера шоу состоялась 20 декабря.

«Сериал упускает большинство возможностей обыграть собственную абсурдность или высмеять свою серьезность», — отметил Хилтон. Вселенную сериала критик посчитал неразвитой. Также он заявил, что Лютик в исполнении Джои Бэти оказался ненужным и крайне раздражающим персонажем.

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Ранее в декабре портал Digital Spy собрал ранние рецензии на сериал «Ведьмак». Критики принялись сравнивать шоу с «Игрой престолов», отмечая, что сцены сражений в последнем сериале весьма уступают проекту Netflix.

«Ведьмак» основан на фэнтезийной серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Главную роль в нем исполнил Генри Кавилл.

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