Netflix полностью локализуют в России

Американский сервис по просмотру лицензионного видеоконтента Netflix будет полностью локализован в России. Его оператором в стране станет «Национальная медиа группа» (НМГ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НМГ.

«"Национальная медиа группа" подтверждает партнерство с Netflix в России», — подчеркнула генеральный директор НМГ Ольга Паскина. В пресс-службе добавили, что работа над полной локализацией сервиса уже ведется.

Как сообщает издание Broadband TV News со ссылкой на источники, знакомые с соглашением, новая версия Netflix будет запущена в середине октября и будет полностью локализована на русский язык. По их данным, российские подписчики получат доступ к озвучке и субтитрам на русском, а также смогут платить за подписку в рублях.

Ожидается, что во время запуска на Netflix будет доступно около 40 российских фильмов и их число вырастет до 100 к концу 2020 года. Международная версия сервиса доступна в России с 2015 года.

Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу. Работает по модели подписки. Несколько лет компания не только транслирует, но и создает собственные фильмы и сериалы. Так, самым популярным оригинальным сериалом на платформе признали первый сезон «Ведьмака».На Netflix также вскоре после премьеры в кинотеатрах стал доступен фильм Мартина Скорсезе «Ирландец». Компания приобрела права на фильм.