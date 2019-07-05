Скабеева обругала сериал от Netflix из-за «плохих русских»

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала новый сезон сериала «Очень странные дела» из-за негативного образа русских. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Новый подарок от Netflix. Третий сезон "Очень странных дел" — это прямо огонь», — написала журналистка. По ее словам, создатели сериала выставили главными врагами русских, которые хотят уничтожить США, а американцы, в свою очередь, пытаются расшифровать радиосигнал, поступающий от российских шпионов.

«Но как же круто начинается сериал, 80-е годы. Они реально считают, что мы идиоты», — заключила Скабеева, добавив, что все «строго наоборот».

Премьера третьего сезона «Очень странных дел» состоялась четвертого июля на телеканале Netflix.

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