Netflix назвал самый популярный новый сериал года

Компания Netflix назвала самый популярный на платформе новый сериал 2020 года, им стал проект «Сестра Рэтчед». Об этом сервис сообщил на своей странице в Twitter.

Согласно заявлению компании, за первые 28 дней 48 миллионов пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Это сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года на платформе.

Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября. Он является приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Полсон. Сериал сразу был продлен на второй сезон.

15 октября американский сервис Netflix локализовал интерфейс для русскоговорящей аудитории в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Также на платформе стали возможны платежи в российской валюте. Вскоре стало известно, что русскоязычная версия Netflix расстроила зрителей нелепым переводом и удаленными шоу.

Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу. Работает по модели подписки. Несколько лет компания не только транслирует, но и создает собственные фильмы и сериалы. Так, самым популярным оригинальным сериалом на платформе признали первый сезон «Ведьмака».