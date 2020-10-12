Стивен Кинг расхвалил российский сериал из-за водки и снега

Американский писатель Стивен Кинг расхвалил российский сериал «Эпидемия». Автор рассказал об этом в Twitter, указав, что ему понравилось обилие снега и водки в шоу.

Кинг отметил, что в «Эпидемии» все пьют водку. Он также сравнил шоу со спагетти-вестернами, похвалив операторскую работу.

В России «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова вышла в ноябре 2019 года. 7 октября 2020-го сериал появился на платформе Netflix. По сюжету, жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, главными симптомами которого являются кашель и обесцвечивание глаз. Шоу основано на романе российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», написанном в 2011 году.