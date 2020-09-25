Netflix предложили отказаться от работы c китайским писателем из-за уйгуров

Американские сенаторы предложили стриминговому видеосервисе Netflix отказаться от планов экранизации трилогии китайского писателя Лю Цысиня, поддержавшего политику властей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) по исправительным лагерям для мусульман-уйгуров в Китае. Об этом в Twitter написала республиканка Марша Блэкберн.

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Сенатор напомнила об интервью писателя американскому журналу The New Yorker в 2019 году, где он открыто высказался в поддержку «перевоспитания» уйгуров. По мнению Блэкберн, таким образом руководство Netflix налаживает партнерство с китайским писателем. Лю Цысинь приглашен в творческий коллектив в качестве продюсера-консультанта.

В начале сентября стало известно, что шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут новый сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел». Это история о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Сценаристы назвали произведение самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать.

До этого скандал разгорелся вокруг фильма «Мулан». Конгрессмены США попросили директора американской корпорации The Walt Disney Company объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна в рамках съемок «Мулан». В их заявлении говорится, что «решение снимать части фильма в сотрудничестве с местными службами безопасности является молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду».