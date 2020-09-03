Создатели «Игры престолов» снимут новый сериал об инопланетянах

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс снимут новый сериал для Netflix на основе китайской фантастической трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел». Об этом сообщает Fox News.

Это история о первом контакте человечества с инопланетной цивилизацией. Сценаристы назвали произведение самой амбициозной научной фантастикой, которую им доводилось читать. «Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной», — рассказали Бениофф и Уайс. Вместе с ними над сценарием также будет работать Александр Ву.

В октябре прошлого года Бениофф и Уайсс отказались работать над началом новой трилогии «Звездных войн», которую компания Disney планирует запустить в 2022 году. Отмечается, что сценаристы сослались на свой насыщенный график. Они заверили, что обожают «Звездные войны» и что получили невероятное удовольствие, обсуждая с командой Lucasfilm и создателем фантастической саги Джорджем Лукасом их возможную работу.