Создатели «Игры престолов» рассердили фанатов историями о работе над сериалом

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс выступили перед поклонниками на кинофестивале в Остине, штат Техас, раскрыв подробности создания саги. Речь авторов фэнтезийного сериала конспектировал пользователь Twitter под ником Needle & Pen.

Бениофф и Уайс признались, что не имели ни малейшего представления о том, как снимать телевизионный фэнтезийный сериал, и не знали, как работать с дизайнерами костюмов. Они намеренно не пытались перенести в сериал все элементы книг Джорджа Мартина, фокусируясь только на теме власти. Уайс добавил, что работа над «Игрой престолов» была «дорогостоящей киношколой» для него и Бениоффа. Шоураннеры подчеркнули, что не понимали до конца мотивацию персонажей сериала, предоставляя актерам свободу в создании образов.

Материалы по теме Вышла последняя серия «Игры престолов» Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров

По словам Бениоффа, они так и не поняли, почему Джордж Мартин доверил им экранизировать его книги. Он отметил, что иногда сценаристы перегибали палку с изображением насилия. В частности, это произошло в первом сезоне в сцене рыцарского поединка Горы и сэра Хью.

Речь шоураннеров вызвала негативную реакцию у многих интернет-пользователей, посчитавших, что Бениофф и Уайс незаслуженно возглавили столь масштабный проект, будучи абсолютно неквалифицированными для такой работы. Некоторые отметили, что шоураннерам доверили сериал, поскольку они являются белыми мужчинами, а более опытные кинематографисты женского пола или темнокожие сценаристы на эту должность даже не рассматривались.

Ранее в октябре сообщалось, что в сценарии финальной серии «Игры престолов» обнаружили часть, объясняющую действия Дейенерис Таргариен, неожиданно решившей сжечь Королевскую Гавань.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!