Арью Старк и Джона Сноу из «Игры престолов» задумывали сделать возлюбленными

Американский писатель Джордж Мартин, автор романов «Песнь льда и пламени», сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала «Игра престолов», задумывал сделать Арью Старк и Джона Сноу возлюбленными. Об этом сообщает издание The Sun.

В набросках книги, разосланных издателям еще в 1993 году, Кейтлин Старк вместе со своими детьми Арьей и Браном обращается за помощью к Ночному дозору, которым руководит Джон. Согласно правилам военной организации, в которой состоят одни лишь мужчины, он должен отослать их обратно, однако он не может решиться на такой шаг из-за внезапно вспыхнувших чувств к Арье.

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Впоследствии между Браном и Джоном возникает конфликт. В ходе их противостояния Арья «с ужасом поймет, что влюбилась в Джона, который является не только ее сводным братом, но и воином Ночного дозора, поклявшимся в безбрачии».

«Их страсть будет продолжать мучить Джона и Арью на протяжении всей трилогии, пока тайна истинного происхождения Джона, наконец, не будет раскрыта в последней книге», — говорится в набросках романа. Отмечается, что Мартин также планировал написать сюжетную линию, в которой Тирион Ланнистер влюбляется в Арью и становится противником Джона Сноу.

12 сентября Мартин рассказал, что в черновом сценарии сериала, над которым он работал, Кейтилин Старк не погибает на свадьбе сына Робба, а бежит вместе с Арьей и Браном за помощью к Джону Сноу. Почему от такого сюжетного поворота отказались, не уточняется.

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