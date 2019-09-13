О предках Дейенерис Таргариен снимут отдельный сериал

HBO запустит в производство пилотную серию второго сериала-приквела по вселенной «Игры престолов». Об этом сообщает Variety.

В основу пока безымянного сериала ляжет книга «Огонь и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина, также написавшего фэнтези-цикл «Песнь льда и пламени», по которой была снята «Игра престолов». Сам Мартин вместе с Райаном Кондалом выступает автором сценария пилота.

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«Огонь и кровь» рассказывает истории королей Вестероса из династии Таргариенов, включая таких правителей, как Эйгон Завоеватель и Эйгон Драконья погибель. Все они — предки главных героев «Игры престолов» Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

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разворачивается за тысячи лет до событий оригинального сериала и, по словам Мартина, посвящено так называемой Долгой ночи, когда Вестерос впервые подвергся нападению Белых ходоков. Главную роль в проекте исполнит Наоми Уоттс.

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