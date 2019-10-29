Создатели «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Шоураннеры сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс отказались работать над началом новой трилогии «Звездных войн», которую компания Disney планирует запустить в 2022 году. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Бениофф и Уайсс сослались на свой насыщенный график. Они заверили, что обожают «Звездные войны» и что получили невероятное удовольствие, обсуждая с командой Lucasfilm и создателем фантастической саги Джорджем Лукасом их возможную работу.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди отметила, что в компании надеются на дальнейшее сотрудничество с шоураннерами «Игры престолов» «когда они смогут расчистить свой загруженный график, чтобы посвятить себя "Звездным войнам"».

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Ранее в октябре Бениофф и Уайсс признались, что были абсолютно некомпетентны в начале работы над «Игрой престолов», не зная, как работать с дизайнерами костюмов, не имея опыта в телесериалах и не погружаясь во вселенную книг Джорджа Мартина.

В мае компания Disney заключила соглашение с Бениоффом и Уайссом по работе над новым фильмом по вселенной «Звездных войн». Ленту, которая станет началом новой трилогии, планируется выпустить в декабре 2022 года. В это же время фанаты «Игры престолов» обрушились на шоураннеров с критикой за финал сериала.

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