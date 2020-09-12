Disney попросили объяснить кооперацию с властями Синьцзяна на съемках «Мулан»

Конгрессмены США попросили директора американской корпорации The Walt Disney Company Боба Чапека объяснить сотрудничество с властями Синьцзяна в рамках съемок фильма «Мулан». Об этом сообщает ТАСС.

В их заявлении говорится, что «решение снимать части фильма в сотрудничестве с местными службами безопасности является молчаливым признанием легитимности этих преступников, чьи деяния могут быть приравнены к геноциду». Речь идет об органах безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе КНР.

Отмечается, что в обращении политиков затронуто десять ключевых положений, в частности, вопрос об использовании в ходе съемок кинокартины местной рабочей силы и вопросы относительно осведомленности руководства корпорации о действиях правительства КНР в СУАР.

К инициативе присоединились 18 сенаторов и членов Палаты представителей.

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По информации агентства, находящегося на северо-западе Китая, СУАР населен уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По данным властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

«Мулан» — фильм Ники Каро, вышедший в 2020 году. Это адаптация одноименного мультфильма студии Disney 1998 года. И анимационная лента, и игровое кино базируются на древней китайской легенде о Хуа Мулан. Премьера фильма прошла в Голливуде 9 марта 2020 года. В российских кинотеатрах фильм показывают с 10 сентября.

Ранее, в сентябре, фильму «Мулан» объявили бойкот из-за поддержавшей полицию актрисы. Один из лидеров гонконгских протестов Джошуа Вонг отметил, что исполнительница главной роли Лю Ифэй открыто поддерживает жестокость полиции в Гонконге. На данный момент в социальных сетях активно распространяются публикации с хештегом #BoycottMulan.