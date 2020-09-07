Фильму «Мулан» объявили бойкот из-за поддержавшей полицию актрисы Лю Ифей, которая исполнила в ленте главную роль. Об этом сообщает THR.

Волна активности в социальных сетях, объединенная хештегом #BoycottMulan, дошла до Гонконга, Тайваня и Таиланда. Из-за неоднозначных заявлений актрисы Лю Ифэй активисты призывают зрителей не ходить на сеансы «Мулан» в кинотеатрах.

Один из лидеров гонконгских протестов Джошуа Вонг отметил, что Лю Ифэй открыто поддерживает жестокость полиции в Гонконге. Активист добавил, что Голливуд предает ценности, которые он [Вонг] стремится отстаивать.

Споры вокруг заявлений Лю начались еще прошлым летом, когда в Гонконге проходили акции протеста. Актриса написала в китайскую социальную сеть Weibo «Я поддерживаю полицию Гонконга. Теперь вы можете меня избить», добавив на английском «Какой позор для Гонконга».

Ее высказывания вызвали негативную реакцию у активистов. Они неоднократно обвиняли полицию Гонконга в чрезмерной жестокости при задержаниях, незаконных арестах и пытках. «Думаю, это очень сложная ситуация, я не эксперт. Надеюсь, это скоро разрешится», — рассказала актриса о ситуации с протестами в интервью The Hollywood Reporter.

«Мулан» — фильм Ники Каро, вышедший в 2020 году. Это адаптация одноименного мультфильма студии Disney 1998 года. И анимационная лента, и игровое кино базируются на древней китайской легенде о Хуа Мулан. Премьера фильма прошла в Голливуде 9 марта 2020 года. Дата выхода в широкий прокат постоянно менялась из-за пандемии коронавируса. В итоге картину выпустили на стриминговой платформе Disney+ 4 сентября. В России лента выйдет в кинотеатрах с 10 сентября.