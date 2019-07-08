Отсутствие песен и дракона Мушу в ремейке «Мулан» расстроило фанатов

Walt Disney Studios / YouTube

После выхода трейлера фильма «Мулан» от студии Disney фанаты обратили внимание на то, что в ремейке отсутствует дракон Мушу и песни. Англоязычные и русскоязычные поклонники оригинального мультфильма выразили свое недовольство в соцсетях.

Когда в ремейке «Мулан» нет песен, Ли Шанга, Шань-Ю и Мушу

Американская актриса Синди Чу («Гавайи 5.0», «МакГайвер») ответила недовольным в Twitter, написав, что грядущий фильм основан не на мультфильме 1998 года, а на средневековой китайской балладе о Хуа Мулань, в которой не было ряда персонажей, введенных студией Disney в анимационную ленту. «В оригинале не было ни Мушу, ни Ли Шанга, поэтому заткнитесь, пожалуйста!» — написала она.

Первый трейлер «Мулан» вышел 7 июня. Роль главной героини, девушки Фа Мулан, вступившей в ряды армии, исполнила 31-летняя китайская актриса Лю Ифэй. Премьера состоится 27 марта 2020 года.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!