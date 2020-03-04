Из ремейка «Мулан» убрали возлюбленного героини из-за движения #MeToo

Компания Disney убрала молодого офицера Ли Шанга из ремейка мультфильма «Мулан» из-за движения против домогательств #MeToo. Об этом один из продюсеров студии Джейсон Рид заявил в интервью порталу Collider.

Решение избавиться от персонажа, который в оригинальном мультфильме предстает возлюбленным главной героини, было принято из-за несоответствия любовной истории нынешним настроениям в Голливуде.

«Я думаю, особенно во времена движения #MeToo история об офицере, который является еще и сексуальным любовным интересом, — очень неудобная, и нам не показалось это уместным», — объяснил Рид.

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Продюсер рассказал, что Ли Шанга в ремейке разделили на двух персонажей. «Один стал командиром Тангом, который принимает на себя роль отца и ментора Мулан по ходу сюжета фильма. Второй — Хонгуй, равный ей по званию», — отметил он.

Первый трейлер фильма «Мулан» вышел 7 июня. Роль главной героини, девушки Фа Мулан, вступившей в армию, исполнила 31-летняя китайская актриса Лю Ифэй. Премьера состоится 27 марта 2020 года. Сообщалось, что поклонников оригинальной анимационной ленты расстроило отсутствие в фильме песен и дракона Мушу.

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