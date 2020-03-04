Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о пережитых в 12 лет домогательствах

Украинская поп-певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова заявила, что пережила домогательства в возрасте 12 лет. Она рассказала об этом в Instagram.

37-летняя Седокова призналась, что хочет своим заявлением «встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый». «Я знаю, как это», — подчеркнула она, добавив, что ей понадобилось 25 лет, чтобы найти в себе силы рассказать о случившемся.

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Артистка призвала женщин уважать себя и не давать мужчинам пользоваться ими, научиться давать сдачи и объединиться, чтобы поддерживать друг друга.

«Мы должны прекратить подтанцовывать под песни "Я ***** [трахну] тебя сучка, в этом клубе одни шлюхи". Они же о вас поют, девочки, это вы суки и вы шлюхи. А у них даже ****** [половой орган] еще не выросла 🤦🏽‍♀️. Девочки, хватит быть овцами, имейте уважение к себе. Вы не должны сосать вдвоем реперам пальцы, а потом плакать под его тихие насмешки. Ведь это о вас потом рассказывают эту историю для миллионов зрителей, обесценивая значение женщины», — написала Седокова.

В сентябре 2018-го певица поведала об унизительном выступлении на корпоративной вечеринке, после которой у нее возникло желание помыться.

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