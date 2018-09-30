Бывшую солистку «ВИА Гры» унизили и довели до слез на частной вечеринке

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова поведала об унизительном выступлении на корпоративной вечеринке, после которой у нее возникло желание помыться. Певица пожаловалась в Instagram на неблагодарных слушателей.

«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», — призналась Седокова.

«Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им ***** [наплевать] на тебя», — возмутилась артистка. Она объяснила, что выступления на частных вечеринках для нее — значительная часть заработка, от которой она не может отказаться.

35-летняя Анна Седокова — украинская певица. Она выступала в группе «ВИА Гра» с 2002-го по 2004 год. В настоящее время занимается сольной карьерой.

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