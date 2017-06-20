Неизвестный в Москве «заминировал» бывших солисток «ВИА ГРЫ»

В Москве неизвестный мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что две эстрадные певицы — Светлана Лобода и Анна Седокова — могут быть взорваны. Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» во вторник, 20 июня, источник в правоохранительных органах, звонок стражам порядка поступил накануне.

Гражданин отказался представиться, однако установлено, что звонил он с таксофона, установленного на улице Бутырский Вал в Тверском районе столицы. В настоящее время оперативники изучают записи с уличных камер видеонаблюдения, чтобы установить личность злоумышленника.

Светлана Лобода — украинская певица, начала свою сольную карьеру в 2004 году. До этого некоторое время выступала в группе «ВИА Гра». В 2009 году представляла Украину на «Евровидении», заняла на конкурсе 12-е место. В последнее время на родине стала объектом агрессии местных радикалов, обвиняющих исполнительницу в том, что она является «любительницей российского рубля». В конце мая националисты сорвали концерт Лободы в Одессе.

Анна Седокова также является украинской певицей и бывшей солисткой «золотого состава» коллектива «ВИА ГРА». В настоящее время занимается сольной карьерой, а также участвует в различных развлекательных шоу, в том числе на Украине.