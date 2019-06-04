Бывшая солистка «ВИА Гры» оправдалась за «подарки смерти» больным детям

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова отреагировала на слова исполнительницы Саши Зверевой, которая раскритиковала ее за сладости, подаренные больным детям, находящимся в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. Об этом сообщает StarHit.

«Все, что было привезено, было тысячу раз согласованно с врачами центра. Нам конкретно сказали, что можно привезти деткам либо пастилу, либо зефир. И мы купили эти 170 коробочек сладостей именно рекомендованной нам фирмы», — заявила артистка. Она подчеркнула, что никогда бы не стала привозить в больницу пирожки и торты без разрешения медиков.

Тем, кто негативно отозвался о ее поступке, Седокова посоветовала заниматься добрыми делами, а не пиариться на других. «Есть, кстати, много иных способов напомнить о своем существовании — например, выпустить в этом веке уже новую песню! Это у артистов тоже отлично работает», — обратилась она к Зверевой.

Ранее в июне Седокова опубликовала в соцсетях фотографию тележки со сладостями и пояснила, что собирается отвезти их детям, находящимся в онкологическом центре. Бывшая солистка группы «Демо» Зверева назвала это «подарками смерти», заявив, что раковые клетки питаются рафинированным сахаром.

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