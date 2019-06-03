Бывшую солистку «ВИА Гры» раскритиковали за «подарки смерти» больным детям

Бывшую участницу группы «ВИА Гра» Анну Седокову раскритиковали за то, что она привезла сладости больным детям, находящимся в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. Об этом сообщает StarHit.

В Instagram-stories артистка опубликовала снимок из магазина, на котором изображена корзина, полностью заполненная пастилой и другими сладкими продуктами. «А мы с вкусняшками едем к деткам в онкоцентр», — написала она.

Российская певица и экс-солистка коллектива «Демо» Саша Зверева осудила поступок Седоковой. «Никогда, умоляю вас, не возите онкобольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром. Помните это как дважды два», — заявила исполнительница.

Отмечается, что после критики в свой адрес Седокова решила заблокировать Звереву в Instagram. Зверева назвала подобную реакцию странной и выразила надежду, что матери тяжелобольных детей передарят «подарки смерти» в виде сладостей кому-то, для кого-то это не будет угрозой жизни.

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