На Netflix подали в суд из-за фильма о тверкающих школьницах

На Netflix подали в суд из-за фильма «Милашки». Об этом сообщает The New York Times.

Большое жюри округа Тайлер, штат Техас предъявило обвинение компании после выхода ленты об увлекшихся тверком школьницах. Сервис обвинили в продвижении непристойных визуальных материалов с изображением детей.

Прокуроры округа пояснили, что законы штата запрещают «сознательное продвижение» материалов, на которых можно увидеть детские гениталии, причем не имеет значения, прикрыты они одеждой или нет. Там отметили, что фильм «апеллирует к сексуальному интересу и не имеет никакой серьезной литературной, художественной, политической или научной ценности».

В Netflix заявили, что продолжат поддерживать картину. Они назвали проект социальным высказыванием против сексуализации детей.

В августе пользователи сети раскритиковали сервис из-за афиши «Милашек». На ней была изображена группа школьниц в характерных для тверка танцевальных позах. После этой критики Netflix выступил с извинениями: «Мы глубоко сожалеем о неуместном плакате, который мы использовали для фильма "Милашки". Это было неправильно и к тому же не отражало суть этого французского фильма, выигравшего один из призов "Сандэнса". Мы поменяли плакат и описание».

Картина француженки Мамуны Дукуре выиграла приз за лучшую режиссуру в международном конкурсе фестиваля «Сандэнс»-2020, а также была показана в программе детско-юношеского кино «Поколения» на Берлинале-2020.