Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем

Стриминговый сервис Netflix отменил съемки турецкого сериала If Only («Если бы») с персонажем-геем. Об этом сообщает Financial Times.

Занявшаяся проектом компания Ay Yapim уже снимала для Netflix шоу Love 101, однако турецкие власти отказались выдавать лицензию продюсерам нового проекта, объяснив, что недовольны наличием гомосексуального персонажа в сериале. В Netflix заявили, что не будут менять сценарий.

Сценаристка If Only Эдже Йоренч пояснила, что в шоу не планировали показывать однополые отношения, и отметила, что подобные запреты заставляют ее переживать о будущем.

В 2019 году сервис Netflix столкнулся с бойкотом из-за комедии «Первое искушение Христа», рассказывающей про Иисуса-гея. В сети запустили хештег #CanceloNetflix («Отмените Netflix»), под которым пользователи призывали отказаться от подписки на сервис. Некоторые юзеры также выкладывали скриншоты с целью подтвердить, что они перестали оплачивать услуги компании и удалили свою учетную запись на сайте.