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16:07, 1 июля 2025Из жизни

Водолазы искали нацистскую подлодку и случайно нашли на дне моря два судна XVIII века

В Балтийском море нашли два судна, затонувших в XVIII веке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Didier Barriere Doleac / Shutterstock / Fotodom

Польские водолазы обнаружили на дне Балтийского моря обломки деревянных судов, затонувших триста лет назад. Об этом сообщает TVP World.

Водолазы совершили погружение у Хельской косы. Они искали нацистскую подводную лодку времен Второй мировой войны, однако случайно нашли совсем иное. На глубине 60-70 метров в 1,5 километра друг от друга лежали два судна. Они были заполнены бутылками и глиняными изделиями, которые хорошо сохранились. Их забрали для изучения.

Анализ показал, что часть посуды с первого судна была изготовлена на западе Германии в период между 1725 и 1740 годами. Предполагается, что второе судно было построено в конце XVIII века.

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Водолазы рассказали, что также нашли в том районе колесо от самолета. Как оно там оказалось — неизвестно. «Мы, наверное, никогда не раскроем эту загадку», — добавили они.

Ранее сообщалось, что у берегов Дубровника в Хорватии случайно обнаружили затонувшее судно XVIII века. Деревянную конструкцию нашли во время работ по прокладке водопровода в старом порту.

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