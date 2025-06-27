Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:35, 27 июня 2025Из жизни

Возле места съемок известного сериала нашли затонувший корабль

У берегов Хорватии обнаружили затонувшее судно XVIII века
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Darko Bandic / AP

У берегов Дубровника в Хорватии случайно обнаружили затонувшее судно XVIII века. Об этом сообщает CBS News.

Дайвер и строитель Иван Букелич нашел деревянную конструкцию во время работ по прокладке водопровода в старом порту. Она была погребена на глубине менее метра под морским дном. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что судно затонуло в конце XVIII века.

«Мы пока не можем определить тип корабля и его точные размеры, но это важная археологическая находка», — заявила морской археолог Ирена Радич Росси. Останки кораблекрушения законсервированы для дальнейшего изучения при поддержке Министерства культуры Хорватии.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Дубровник, известный как «Жемчужина Адриатики», был важным торговым портом в Средние века. Город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, также знаменит как место съемок сериала «Игра престолов». Археологи надеются, что находка в Дубровнике прольет свет на морскую историю региона.

Ранее сообщалось, что у берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году. Оно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Стало известно о сотнях тысяч выпущенных на Украине с 2022 года некрологов

    Издевательство голландской королевы над Трампом попало на видео

    Туристов предупредили об обрушившихся на Европу сильных ливнях и аномальной жаре

    43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини

    Путин заявил о конце игры в одни ворота с Западом

    Названы любимые регионы России для путешествий у зумеров

    Трамп высказался о новом ударе по Ирану

    Стюардесса назвала запретную для полета на самолете одежду

    Стал известен простой способ укрепить брак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости