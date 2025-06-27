Возле места съемок известного сериала нашли затонувший корабль

У берегов Хорватии обнаружили затонувшее судно XVIII века

У берегов Дубровника в Хорватии случайно обнаружили затонувшее судно XVIII века. Об этом сообщает CBS News.

Дайвер и строитель Иван Букелич нашел деревянную конструкцию во время работ по прокладке водопровода в старом порту. Она была погребена на глубине менее метра под морским дном. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что судно затонуло в конце XVIII века.

«Мы пока не можем определить тип корабля и его точные размеры, но это важная археологическая находка», — заявила морской археолог Ирена Радич Росси. Останки кораблекрушения законсервированы для дальнейшего изучения при поддержке Министерства культуры Хорватии.

Дубровник, известный как «Жемчужина Адриатики», был важным торговым портом в Средние века. Город, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, также знаменит как место съемок сериала «Игра престолов». Археологи надеются, что находка в Дубровнике прольет свет на морскую историю региона.

Ранее сообщалось, что у берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году. Оно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.