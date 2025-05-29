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14:48, 29 мая 2025Из жизни

Найдены обломки затонувшего 350 лет назад судна с сокровищами

У берегов Ирландии нашли обломки судна, затонувшего с сокровищами 350 лет назад
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: phmarcosborsatto / Shutterstock / Fotodom

У берегов Ирландии найдены обломки британского судна, затонувшего загадочным образом в 1787 году. Об этом пишет Daily Express.

Судно Recovery затонуло по пути из Италии в Ирландию 350 лет назад. На нем было шесть человек, в том числе двое сыновей капитана. Никто из них не выжил. Судно перевозило дорогостоящие мраморные и бронзовые изделия, принадлежавшие ирландскому банкиру Джону Ла Тушу.

Спустя столетия обломки судна с сокровищами нашла экспедиция Эдмонда О’Бирна — специалиста по поиску затонувших судов. Он рассказал, что заметил руль Recovery с помощью гидролокатора. Его команда дайверов смогла обнаружить рядом огромную балку и якорь. На судне сохранились артефакты прошлых эпох, в том числе медный чайник и чернильницы.

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О’Бирн отметил, что обломки Recovery находятся на глубине 20 метров. Их еще будут изучать. Он предполагает, что многие сокровища, перевозимые на судне, могли неплохо сохраниться.

Специалист также подчеркнул, что будущие исследования помогут объяснить причину кораблекрушения. Пока О’Бирн думает, что судно могло случайно наткнуться на мелководье, потерять там руль и часть кормы, а затем «оказаться во власти моря».

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин, США рыболов Кристофер Тусс случайно заметил на дне озера буксирное судно, затонувшее более 100 лет назад. Находка уникальна из-за размеров судна — 49 метров в длину.

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