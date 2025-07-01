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16:11, 1 июля 2025Мир

Германия заинтересовалась ядерным зонтиком

Мерц заявил, что открыт для обсуждений по созданию европейского ядерного зонтика
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Германия нацелена на поддержание партнерства с США и сохранение американского ядерного зонтика, но открыта и для обсуждений по созданию европейского атомного щита. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Spiegel.

«Говоря о ядерном зонтике, я считаю, мы должны сделать все возможное, чтобы и на ближайшие годы, если не на десятилетия, сохранить партнерство с США в этой сфере. Однако это не значит, что Европа не может обсуждать возможную собственную организацию — в среднесрочной и в долгосрочной перспективе — ядерного зонтика на европейской территории», — отметил канцлер.

Мерц также указал на то, что на данный момент этот вопрос поднимался только Францией, и была договоренность лишь обсудить инициативу. При этом канцлер добавил, что «открыт для дискуссий».

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза (ЕС).

В ответ на эти заявления глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику французского лидера угрозой России. Также президент США Дональд Трамп прокомментировал слова Макрона и подчеркнул, что «было бы гораздо лучше, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать».

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