Лавров назвал риторику Макрона угрозой России

Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России

Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — сказал дипломат.

Ранее Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Французский политик также заявил о существовании «российской угрозы». Макрон также назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».