Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 6 марта 2025Мир

Лавров назвал риторику Макрона угрозой России

Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России
Семен Александров (редактор)

Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России. Об это заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — сказал дипломат.

Ранее Макрон заявил, что французский ядерный зонтик над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Французский политик также заявил о существовании «российской угрозы». Макрон также назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей».

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о заявлениях Макрона по Украине и России

    Названа цена самой дешевой студии в Москве

    Лавров раскрыл отношение России к отправке европейских миротворцев на Украину

    Суд арестовал подозреваемого в призывах к террористической деятельности россиянина

    Россиянка станцевала в откровенном наряде на площади Победы, сняла видео и поплатилась

    Россия согласилась с США о необходимости остановить украинский конфликт

    Путин вручит звезду Героя вдове погибшего в Курской области командира

    В Кремле высказались о контактах России и Франции

    В Кремле оценили отношения с США

    Власти в связи с оборонными расходами напомнили французам о цене свободы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше