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10:48, 7 марта 2025Мир

Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

Трамп: Было бы лучше, если бы не пришлось обсуждать ядерное оружие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Было бы гораздо лучше, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать. Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона создании ядерного зонтика над Европой, передает Reuters.

«Было бы здорово, если бы нам не приходилось говорить об этом», — заявил американский лидер.

Трамп также указал на то, что хотел бы «противоположного» тому, что озвучил Макрон, а именно «проведения переговоров о денуклеаризации».

5 марта Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза.

В ответ на эти заявления глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику французского лидера угрозой России.

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