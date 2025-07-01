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16:04, 1 июля 2025Интернет и СМИ

В Армении назвали российских журналистов дегенератами

Спикер парламента Армении Симонян предложил закрыть вещание российских каналов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Спикер парламента Армении Ален Симонян предложил прекратить вещание российских телеканалов на территории республики. Его слова передает «Sputnik Армения».

Симонян заявил, что вещание российских телеканалов могут закрыть, если они «позволят себе вмешиваться во внутренние дела Армении». Он также назвал российских журналистов дегенератами, которые нагнетают атмосферу, негативно влияя на отношения Армении и России.

Ранее стало известно, что в Армении приостановили трансляцию российского Первого канала. Причиной стало невыполнение российской стороной обязательств по оплате. После погашения долга вещание телеканала возобновили.

Перед этим сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил отключить российские телеканалы. По его словам, это может произойти, если они будут игнорировать требования властей республики.

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