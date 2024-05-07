В Армении пригрозили отключить российские телеканалы

Пашинян: в Армении отключат российские каналы, если они проигнорируют требования

В Армении могут отключить российские телеканалы, если они продолжат игнорировать требования властей республики. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем, чтобы трансляции российских телеканалов уважали граждан и государственный строй Армении. Не думаю, что мы требуем чего-то невозможного», — сказал Пашинян.

Премьер-министр страны пригрозил отключить российские каналы в стране, если требования властей Армении не будут выполнены. «Мы уже семь и более раз просили, требовали, потребуем еще два раза», — добавил он.

В начале апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что страна может расторгнуть соглашение с Россией о вещании в республике российских телеканалов. Он также рассказал, что в скором времени Ереван направит Москве предложения по содержанию телепрограмм, которые будут транслироваться в Армении.

Перед этим стало известно, что в Армении запретили трансляцию передач российского журналиста Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В качестве причин были указаны «постоянные нарушения, зафиксированные в регионе».

В сентябре 2023 года депутат фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении начали обсуждать вопрос отключения российских каналов. По ее словам, такую меру придется принять, если возникнет угроза безопасности государства.