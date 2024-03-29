В Армении запретили трансляцию передач Соловьева

В Армении запретили трансляцию передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

На территории Армении запретили трансляцию передач журналиста Владимира Соловьева «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом сообщил заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что программа транслировалась на канале «РТР-Планета». В качестве причин, по которым передачи Соловьева запретили показывать в стране, называются «постоянные нарушения, зафиксированные в регионе».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о риске отключения российских телеканалов в Армении. По ее словам, Москва находится в контакте с Ереваном по обсуждаемому вопросу. Она подчеркнула, что между странами проходят консультации.

До этого министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что власти представят свое решение проблемы, связанной с вещанием российских телевизионных каналов в стране. Он также анонсировал консультации российской и армянской сторон в Москве.

В сентябре 2023 года депутат фракции партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении обсуждался вопрос отключения российских каналов на территории страны. Она подчеркнула, что к этой мере нужно прибегнуть, когда существует угроза нацбезопасности.