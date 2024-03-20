Захарова прокомментировала риск отключения российских телеканалов в Армении

Захарова: Россия находится в контакте с Арменией по вопросу отключения каналов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обсуждает риск отключения российских каналов с Арменией. Об этом она заявила в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики, трансляция которого доступна на YouTube.

«Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу, у нас проходят консультации», — прокомментировала ситуацию Захарова.

При этом она подчеркнула, что обмен мнениями между Россией и Арменией не завершен. Представитель МИД объяснила, что Москва передала Еревану свои идеи, а армянская сторона, в свою очередь, поделилась собственными наработками.

Ранее министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что Ереван представит предложения по тому, как решить проблему российского ТВ-вещания в Армении. Он анонсировал консультации по этому вопросу, которые должны пройти в Москве.

В сентябре 2023 года депутат фракции партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян допустила, что российские телеканалы могут отключить в Армении. Она подчеркнула, что подобные меры необходимо принять в случае, если будет существовать угроза нацбезопасности страны.