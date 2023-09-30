В Армении начали обсуждать вопрос отключения российских телеканалов

В Армении допустили отключение российских телеканалов из-за угрозы безопасности

В Армении допустили отключение российских телеканалов. Об этом заявила депутат фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян в интервью Factor TV.

По словам Бадалян, данный вопрос поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания и его начали обсуждать давно. При этом она отметила, что принятие подобных мер необходимо, когда существует некая угроза безопасности государства.

«Какое решение будет принято — заявят соответствующие ведомства», — пояснила депутат.

Ранее в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не перекладывает ответственность за свои неудачи на Россию. «Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи», — заявил он.