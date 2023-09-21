Пашинян отверг обвинения в перекладывании вины на Россию

Пашинян: мы не перекладываем ответственность за неудачи на Россию

Армения не перекладывает ответственность за свои неудачи на Россию. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи», — отверг обвинения премьер-министр.

При этом Пашинян добавил, что российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Нагорного Карабаха и контролировать Лачинский коридор. «Мы последовательно поднимали эти вопросы», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания». При этом он обратил внимание на важность понимания смысла этого пути.