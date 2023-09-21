Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:41, 21 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян отверг обвинения в перекладывании вины на Россию

Пашинян: мы не перекладываем ответственность за неудачи на Россию

Фото: Alexei Danichev / Pool / Reuters

Армения не перекладывает ответственность за свои неудачи на Россию. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Сейчас в российской прессе много говорят, что Армения долгое время пытается возложить ответственность за свои неудачи на Россию. Мы ни на кого не возлагаем ответственность за неудачи», — отверг обвинения премьер-министр.

При этом Пашинян добавил, что российские миротворцы должны были гарантировать безопасность гражданского населения Нагорного Карабаха и контролировать Лачинский коридор. «Мы последовательно поднимали эти вопросы», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания». При этом он обратил внимание на важность понимания смысла этого пути.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

    Модель стала «идеальной девушкой» для десятков мужчин и заработала миллионы

    Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

    Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

    Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

    Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

    Предсказано будущее цен на бензин в России

    На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

    Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

    Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости