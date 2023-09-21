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16:08, 21 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян посетовал на переживаемые Арменией страдания

Пашинян заявил, что Армения живет в трудные времена и испытывает страдания

Фото: The Office to the Prime Minister of the Republic of Armenia / Handout / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня независимости обратился к соотечественникам и посетовал на переживаемые республикой тяготы. Об этом говорится в опубликованном на сайте главы кабмина послании.

Пашинян заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания». При этом он обратил внимание на важность понимания смысла этого пути.

«Сказать, что во имя независимости — значит сказать хоть большую, но не самую важную часть правды. Потому что независимость, какой бы высокой целью она ни была, на самом деле является средством достижения еще более высокой цели. Речь идет о счастье наших будущих поколений», — сказал премьер.

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Он также указал на необходимость бесконфликтной обстановки как фактора безопасности, независимости и суверенитета государства и призвал ценить мир, не путая его с перемирием или прекращением огня.

Ранее армянское издание Hraparak со ссылкой на источники сообщало, что Пашинян отказался подавать в отставку на фоне протестов из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По данным газеты, политик заявил своим соратникам, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах».

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