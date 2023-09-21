Стало известно об отказе Пашиняна подавать в отставку

Hraparak: премьер Армении Пашинян отказался подавать в отставку на фоне митингов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подавать в отставку на фоне протестов из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет армянская газета Hraparak со ссылкой на источники.

По информации издания, политик собрал узкий круг своей партии «Гражданский договор» во время протестов на площади Республики. Пашинян сообщил своей команде, что «не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой».

19 сентября в Ереване вспыхнули протесты из-за проведения Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций требовали отставки Пашиняна, называя его предателем. Они заявляли, что именно политика премьера привела к началу боевых действий в Карабахе.