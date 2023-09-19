Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе

В Ереване протестующие потребовали отставки Пашиняна на фоне боев в Карабахе

Утром 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило «локальные антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и начало боевых действий в регионе. После этого Ереван захлестнули массовые протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. Граждане Армении считают, что его политика привела к очередному обострению в зоне конфликта.

Что происходит в Армении

Участники акций протеста в Ереване заблокировали центральную площадь Республики и перекрыли подъезды к ней. Теперь движение в центре столицы практически заблокировано.

Протестующие собрались под зданием правительства и пытаются прорваться в него. Ближе к вечеру вторника, 19 сентября, стало известно о том, что начались столкновения участников стихийных акций с полицией, которая не впускает протестующих в здание.

РБК сообщил, что люди кинули в здание правительства несколько пластиковых бутылок.

Фото: Ilya Pitalev / Sputnik / Kremlin Pool / AP

Почему армяне вышли на протесты против Пашиняна

Участники акций протеста называют премьер-министра предателем и требуют его отставки. Протестующие заявляют, что именно политика Пашиняна привела к тому, что Азербайджан снова начал боевые действия в Карабахе. Также они хотят добиться от руководства Армении признания независимости НКР.

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Мика Бадалян лидер оппозиционного движения «Азатагрум»

«Сегодня в Армении затронуты национальные интересы всех центров принятия решений, и самое удивительное, что все находятся в бешенстве и жаждут скорейшей смены Пашиняна и привода своего кандидата», — заявил лидер оппозиционного движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян.

Критика политики Пашиняна в отношении НКР и обвинения премьер-министра в предательстве национальных интересов звучат в Армении с тех пор, как в ноябре 2020 года завершилось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Тогда Азербайджан и Армения при посредничестве российской стороны заключили соглашение о прекращении огня, согласно которому непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла значительные территории, оставшиеся под контролем Баку.

Армяне считают Нагорный Карабах исконно армянской территорией, а по Бишкекскому протоколу 1994 года об окончании Первой карабахской войны Армения является гарантом безопасности непризнанной республики

Кроме того, с 12 декабря 2022 года азербайджанские силы начали транспортно-продовольственную блокаду НКР, перекрыв Лачинский коридор — единственный канал сообщения республики с территорией Армении. Недовольство армян вызывало отсутствие действий со стороны Пашиняна для прекращения блокады.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Тем временем помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что цели антитеррористических мероприятий, которые проводят азербайджанские войска в непризнанном Нагорном Карабахе, близки к выполнению. Он пообещал, что антитеррористические мероприятия «продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе».

Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Также в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева согласились встретиться с армянами, которые проживают в Нагорном Карабахе. Они назвали условие для такой встречи. Если же противники азербайджанских войск не сделают это, то вооруженное противостояние продолжится, предупредили в администрации Алиева.

Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен Администрация президента Азербайджана

Кроме этого, причиной могли стать потери среди мирного населения Армении. Сообщается, что врачам не удалось спасти взрослого и ребенка, которые, предположительно, попали под обстрел азербайджанских войск, также ранены более 20 человек.