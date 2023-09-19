Стычки с полицией и призывы к отставке Пашиняна. Как армяне отреагировали на военную операцию Азербайджана в Карабахе
Утром 19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило «локальные антитеррористические мероприятия» на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и начало боевых действий в регионе. После этого Ереван захлестнули массовые протесты против премьер-министра Никола Пашиняна. Граждане Армении считают, что его политика привела к очередному обострению в зоне конфликта.
Что происходит в Армении
Участники акций протеста в Ереване заблокировали центральную площадь Республики и перекрыли подъезды к ней. Теперь движение в центре столицы практически заблокировано.
Протестующие собрались под зданием правительства и пытаются прорваться в него. Ближе к вечеру вторника, 19 сентября, стало известно о том, что начались столкновения участников стихийных акций с полицией, которая не впускает протестующих в здание.
РБК сообщил, что люди кинули в здание правительства несколько пластиковых бутылок.
Почему армяне вышли на протесты против Пашиняна
Участники акций протеста называют премьер-министра предателем и требуют его отставки. Протестующие заявляют, что именно политика Пашиняна привела к тому, что Азербайджан снова начал боевые действия в Карабахе. Также они хотят добиться от руководства Армении признания независимости НКР.
Никол Пашинян превратил Армению в кипящий вулкан событий и противостояний сильнейших мира сего, умудрившись отвлечь внимание даже от Украины
«Сегодня в Армении затронуты национальные интересы всех центров принятия решений, и самое удивительное, что все находятся в бешенстве и жаждут скорейшей смены Пашиняна и привода своего кандидата», — заявил лидер оппозиционного движения «Азатагрум» («Освобождение») Мика Бадалян.
Критика политики Пашиняна в отношении НКР и обвинения премьер-министра в предательстве национальных интересов звучат в Армении с тех пор, как в ноябре 2020 года завершилось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Тогда Азербайджан и Армения при посредничестве российской стороны заключили соглашение о прекращении огня, согласно которому непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла значительные территории, оставшиеся под контролем Баку.
Армяне считают Нагорный Карабах исконно армянской территорией, а по Бишкекскому протоколу 1994 года об окончании Первой карабахской войны Армения является гарантом безопасности непризнанной республики
Кроме того, с 12 декабря 2022 года азербайджанские силы начали транспортно-продовольственную блокаду НКР, перекрыв Лачинский коридор — единственный канал сообщения республики с территорией Армении. Недовольство армян вызывало отсутствие действий со стороны Пашиняна для прекращения блокады.
Что происходит в Нагорном Карабахе
Тем временем помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что цели антитеррористических мероприятий, которые проводят азербайджанские войска в непризнанном Нагорном Карабахе, близки к выполнению. Он пообещал, что антитеррористические мероприятия «продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе».
Также в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева согласились встретиться с армянами, которые проживают в Нагорном Карабахе. Они назвали условие для такой встречи. Если же противники азербайджанских войск не сделают это, то вооруженное противостояние продолжится, предупредили в администрации Алиева.
Для прекращения антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны сдать все оружие, а незаконный режим должен быть распущен
Кроме этого, причиной могли стать потери среди мирного населения Армении. Сообщается, что врачам не удалось спасти взрослого и ребенка, которые, предположительно, попали под обстрел азербайджанских войск, также ранены более 20 человек.