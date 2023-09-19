В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

«Ъ»: в Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства и потеснить силовиков. Видео опубликовано «Коммерсантом» («Ъ»).

Сообщается, что люди продолжают приходить на площадь, скандируя «Никол [Пашинян] — предатель». Полиция в ответ не применяет силу и сдерживает натиск митингующих.

Протесты начались у правительственных зданий в центре Еревана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).