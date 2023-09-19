Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

«Ъ»: в Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства и потеснить силовиков. Видео опубликовано «Коммерсантом» («Ъ»).

Сообщается, что люди продолжают приходить на площадь, скандируя «Никол [Пашинян] — предатель». Полиция в ответ не применяет силу и сдерживает натиск митингующих.

Протесты начались у правительственных зданий в центре Еревана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой (НКР).

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване протестующие попытались прорваться к зданию правительства

    Байден заявил о пути России к миру на Украине

    МВД Армении обратилось к населению на фоне протестов в Ереване

    Популярный город Азии захотел платить туристам за посещение баров по вечерам

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным

    В США прокомментировали угрозу жизни военным на учениях в Армении

    Россия продвинет на мировой рынок винтовку «Корд»

    В ОКР оценили отказ украинского борца от фото с россиянином на награждении ЧМ

    Россиянку обвинили в отравлении 270 человек после доставки готовой еды

    Убийцу 22 попутчиков в поездах приговорили к длительному сроку в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости