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17:04, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили о скором выполнении задач операции в Нагорном Карабахе

Помощник президента Азербайджана: задачи операции в Карабахе близки к выполнению

Фото: oldhike / ТАСС

Задачи антитеррористических мероприятий, которые проводят азербайджанские войска в непризнанном Нагорном Карабахе близки к выполнению. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

Он заявил, что определенные как цели для нанесения ударов нейтрализованы, а поставленные перед мероприятиями цели близки к выполнению. Гаджиев пообещал, что антитеррористические мероприятия «продолжатся точечно, в более ограниченном масштабе».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз готов содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку в Нагорном Карабахе.

Утром 19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. В свою очередь, в Армении опровергли наличие своих военных в Карабахе.

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    Александр Слабиев
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