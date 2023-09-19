ЕС заявил о готовности содействовать диалогу Армении и Азербайджана

ЕС заявил о готовности содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Европейский союз (ЕС) заявил о готовности содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном на фоне начала военной операции Баку в Нагорном Карабахе (Арцахе), начатой 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.

Глава евродипломатии призвал Азербайджан прекратить военные действия и «провоцирование исхода местного населения».

«Насилие необходимо остановить, чтобы создать условия для мира и переговоров по нормализации. Необходима подлинная приверженность всех сторон достижению результатов переговоров», — сказано в заявлении.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» на территории, контролируемой самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. Ереван при этом опроверг наличие своих военных в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения и взятии под контроль позиций и населенных пунктов.