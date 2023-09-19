Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения

Пашинян: Азербайджан проводит действия по нарушению линии соприкосновения

Азербайджан проводит действия по нарушению линии соприкосновения и берет под контроль позиции и населенные пункты. В этом Вооруженные силы соседней республики обвинил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

«Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха ракетно-артиллерийскими средствами, после чего начали действия по прорыву линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов», — заявил Пашинян.

По его словам, для Еревана ситуация не была непредвиденной. «Мы на связи с Нагорным Карабахом», — сказал премьер-министр.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».