Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 19 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении линии соприкосновения

Пашинян: Азербайджан проводит действия по нарушению линии соприкосновения

Фото: Айк Арутюнян / РИА Новости

Азербайджан проводит действия по нарушению линии соприкосновения и берет под контроль позиции и населенные пункты. В этом Вооруженные силы соседней республики обвинил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

«Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха ракетно-артиллерийскими средствами, после чего начали действия по прорыву линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов», — заявил Пашинян.

По его словам, для Еревана ситуация не была непредвиденной. «Мы на связи с Нагорным Карабахом», — сказал премьер-министр.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Ведомство назвало целью мероприятий «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях российских миротворцев в Карабахе

    В Петербурге почти в два раза выросла заболеваемость COVID-19

    Врач назвал вредоносные последствия наращивания волос

    Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

    В Белом доме высказались о встрече с российской делегацией на Генассамблее ООН

    Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

    Названа главная особенность нового штамма коронавируса «Пирола»

    Белый дом отказался от высказываний по обострению в Нагорном Карабахе

    В России одобрили первое проектное финансирование на частные дома

    Назван главный риск для экономики Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости