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09:13, 20 сентября 2023Бывший СССР

В Армении анонсировали новый протест

Представитель оппозиции Армении анонсировал новый протест у здания кабмина

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян анонсировал проведение нового протеста в Ереване на площади Республики у здания кабмина в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

«Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00 (18:00 мск)», — сказал он и добавил, что Пашинян отказался от Карабаха. По его мнению, текущая ситуация является следствием политики премьера.

Теванян убежден в необходимости смены власти в Армении и формировании нового правительства. Кроме того, глава блока призвал все политические силы забыть про разногласия, так как участие большего числа людей в протестах позволит добиться смены руководства страны без потрясений.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал Евросоюз (ЕС) принять меры по ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, международные партнеры Еревана, включая ЕС, должны принять срочные меры для предотвращения действий Азербайджана.

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    Кристина Есикова
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