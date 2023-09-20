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08:48, 20 сентября 2023Бывший СССР

Армения призвала Евросоюз принять меры по ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян призвал Евросоюз принять меры по ситуации в Карабахе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян сообщил, что во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал Евросоюз (ЕС) принять меры по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом министр сообщил в X (бывший Twitter).

«Рассказал о намерениях Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые противоречат фундаментальным нормам международного права и на самом деле направлены на лишение жителей Нагорного Карабаха их родины», — сообщил министр.

По его словам, международные партнеры Еревана, включая ЕС, должны принять срочные меры для предотвращения действий Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе закончится, когда Вооруженные силы (ВС) Армении, находящиеся в регионе, сложат оружие и будут расформированы.

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    Алевтина Запольская
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