Армения призвала Евросоюз принять меры по ситуации в Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян призвал Евросоюз принять меры по ситуации в Карабахе

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян сообщил, что во время встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем призвал Евросоюз (ЕС) принять меры по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом министр сообщил в X (бывший Twitter).

«Рассказал о намерениях Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые противоречат фундаментальным нормам международного права и на самом деле направлены на лишение жителей Нагорного Карабаха их родины», — сообщил министр.

По его словам, международные партнеры Еревана, включая ЕС, должны принять срочные меры для предотвращения действий Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе закончится, когда Вооруженные силы (ВС) Армении, находящиеся в регионе, сложат оружие и будут расформированы.