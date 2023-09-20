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08:27, 20 сентября 2023Бывший СССР

Алиев назвал условия для прекращения антитеррористических мер

Алиев: операция Азербайджана в Карабахе закончится после сдачи оружия ВС Армении

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Антитеррористическая операция Азербайджана в Нагорном Карабахе закончится, когда Вооруженные силы (ВС) Армении, находящиеся в регионе, сложат оружие и будут расформированы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеным, передает сайт администрации президента.

Алиев сообщил Блинкену, что Баку несколько раз приглашал к диалогу представителей армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, но получал отказ. При этом Азербайджан открыт к диалогу, но подчеркивает необходимость выполнения требований.

Госсекретарь США выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, призвал к прекращению огня и заявил, что США поддерживают диалог между Баку и представителями армянских жителей, проживающих в Карабахе.

Ранее стало известно, что Блинкен позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и заверил его в полной американской поддержке армянского суверенитета. Он добавил, что США «глубоко обеспокоены» ситуацией в регионе и призывают Азербайджан к немедленному прекращению военных действий.

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    Алевтина Запольская
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