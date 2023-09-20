Блинкен позвонил Алиеву с призывом прекратить военные действия в Карабахе

Госсекретарь США Блинкен заверил Пашиняна в поддержке суверенитета Армении

Госсекретарь США Энтони Блинкен связался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал прекратить военные действия в Карабахе. Об этом говорится в распространенном госдепартаментом пресс-релизе, передает РИА Новости.

Уточняется, что Блинкен также позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну и заверил его в полной американской поддержке армянского суверенитета. Как отмечается, Блинкен заявил Пашиняну, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

В телефонном разговоре с Пашиняном госсекретарь подчеркнул, что США «глубоко обеспокоены» ситуацией в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан к немедленному прекращению военных действий и возвращению к диалогу.

Ранее Азербайджан сообщил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку со своей стороны также закрыл для Армении воздушное пространство страны.

После этого с призывом немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе выступило командование российских миротворцев. Также Минобороны призвало Армению и Азербайджан начать переговоры.

В сентябре президент России Владимир Путин напомнил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Российский лидер подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил Путин.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Ереван признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах.